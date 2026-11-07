Pacientes reclaman atención tras paro de 48 horas en hospitales de Santa Cruz

Tras el paro de 48 horas en los servicios de salud, pacientes y familiares expresaron su molestia por la falta de atención en hospitales de Santa Cruz. La medida se cumplió el jueves a nivel nacional y este viernes en el departamento, dejando a decenas de personas enfermas en la incertidumbre.

Los reclamos se concentraron en quienes acudieron a los centros hospitalarios buscando atención para sus familiares y se encontraron con servicios paralizados.

“Hay que esperar nomás que pase el paro y que le den solución a lo que están pidiendo”, relató un ciudadano.

Una mujer cuestionó que las demandas de los trabajadores terminen perjudicando a quienes necesitan atención médica y que, además, deben afrontar gastos para permanecer en la ciudad.

“Tengo aquí mi esposo enfermo y lastimosamente no se sabe cuándo lo van a atende”, lamentó.

La situación también afectó a personas que llegaron desde otros municipios. Una mujer contó que viajó desde San Miguel de Velasco para buscar atención médica y que no tenía conocimiento de la medida de presión.

La paciente cuestionó que la medida se asuma sin considerar a las personas que llegan desde las provincias y pidió a los trabajadores encontrar acuerdos antes de suspender la atención.

Finalmente, pidió que se priorice el diálogo entre los trabajadores y las autoridades para evitar que los pacientes continúen siendo perjudicados.

“Deberían primero reunirse y buscar una solución, antes de entrar al paro, porque para eso se les paga a ellos, ¿no? No para que estén en su churrasco por ahí, digamos”, expresó.