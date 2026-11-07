Velasco en la bienvenida al Cónsul de China: “El tren es una obra estrella que vamos a hacer”

En el marco de la reciente llegada del cónsul general de China, Xu Wei, a Santa Cruz de la Sierra, el gobernador Juan Pablo Velasco afirmó que “la verdad que nosotros tenemos una cultura muy amplia que nos enorgullece muchísimo” para dar la bienvenida a la autoridad diplomática y contextualizar el inicio de relaciones bilaterales clave.

Este escenario institucional sirvió de punto de partida para abordar proyectos de infraestructura vial prioritarios para la región.

La máxima autoridad del departamento sostuvo que “el orgullo de ser cruceño es algo que solamente quienes vivimos aquí, quienes vivimos aquí, entendemos el honor y el privilegio de ser cruceños”.

Estas expresiones subrayan el arraigo cultural y el profundo sentido de pertenencia que caracteriza a los habitantes de esta región del país.

En el ámbito de la cooperación internacional, Velasco señaló que “China es uno de los mayores productores que construyen trenes metropolitanos” y detalló las gestiones realizadas con el cuerpo diplomático.

El gobernador recordó sus encuentros previos con el embajador Wang y destacó la reciente reunión sostenida con la representación china.

El gobernador indicó que “todavía estamos esperando que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y la ATT, nos entreguen un papel, que estamos esperando hace seis meses”.

Velasco concluyó que “con este papel, vamos a iniciar el proyecto de prefactibilidad para así poder hacer nuestro tren metropolitano”.

Perspectiva diplomática y principios de la representación china

Por su parte, el cónsul general Xu Wei compartió antecedentes de su trayectoria al señalar que “apenas llegué aquí, hace el momento como 25 días. Antes de llegar acá, tuve una larga marcha de 30 años del servicio de carrera diplomática”.

El diplomático contextualizó su labor en el departamento recordando las conmemoraciones históricas y los valores fundamentales de su nación.

Xu Wei enfatizó que dentro de su visión de servicio “siempre prevalecen los intereses profundos, fundamentales del pueblo y la nación” junto con la disposición a salvaguardar al Estado.

Asimismo, el representante consular destacó la importancia de mantener la convicción hacia la victoria y contar “siempre con el apoyo y entendimiento del pueblo”.