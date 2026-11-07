Las investigaciones en torno al secuestro del adolescente de 16 años, raptado de su propia unidad educativa en el municipio de Villa Tunari, han tomado un nuevo giro tras conocerse detalles clave sobre el entorno familiar de la víctima.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, confirmó que el padre del menor contaba con antecedentes penales vinculados a la Ley 1008 (narcotráfico) y que además fue víctima de un hecho violento en el que perdió la vida años atrás.

"Hemos obtenido un reporte inicial de que contaría con antecedentes esta persona, y anteriormente también hubiere sido víctima de un hecho violento que le ha privado de su libertad. Tiene un antecedente vinculado a la Ley 1008 (...). Todavía reitero, es un dato inicial, estamos en una investigación preliminar", declaró la autoridad fiscal, señalando que esta línea será evaluada dentro del proceso.

Exigen un rescate "elevadísimo"

Asimismo, la Fiscalía confirmó que los captores ya establecieron contacto con la familia para exigir una importante suma de dinero a cambio de la liberación del menor.

Según la declaración prestada por la madre del estudiante, los secuestradores habrían solicitado un "monto económico elevadísimo". La Fiscalía se reservó los detalles de la cifra exacta y la logística de las llamadas para no entorpecer el trabajo de inteligencia.

El hecho ocurrió en el Trópico de Cochabamba, cuando un grupo de al menos cinco personas armadas y vestidas con prendas tipo uniforme irrumpió en el establecimiento educativo para sustraer al estudiante de 16 años, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, informó que se han movilizado todos los organismos de investigación e inteligencia para dar con el paradero del adolescente y desarticular a la banda criminal implicada en la reciente ola de secuestros que azota a la región.

El paradero del menor continúa siendo desconocido y las autoridades mantienen los operativos desplegados en la zona.