COD respalda el paro en salud y aclara que el churrasco era una actividad solidaria

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Sosimo Paniagua, expresó su respaldo a los trabajadores de salud tras el paro de 48 horas y aclaró que el churrasco realizado en inmediaciones del Hospital de la Caja Petrolera tenía fines solidarios.

Paniagua señaló que la actividad fue confundida con otras acciones y consideró necesario aclarar su propósito, en medio de las críticas que surgieron por la paralización de los servicios de salud y los reclamos de pacientes y familiares.

“Había una actividad que era realmente una Kjaras solidaria para un enfermo de cáncer y eso se confundió con otras cosas”, manifestó el dirigente.

“Creemos que hay que aclararlo y debió aclararse en el momento, no confundir las informaciones porque realmente hacen pensar que están haciendo otra cosa”, afirmó.

El dirigente insistió en que este tipo de iniciativas se realizan para apoyar a personas que atraviesan situaciones económicas complicadas, especialmente pacientes que necesitan recursos para enfrentar tratamientos médicos.

Paniagua también señaló que estas actividades solidarias se desarrollan en los hospitales para ayudar a cubrir necesidades que no siempre pueden ser atendidas por los recursos disponibles.

“Se hacen actividades solidarias siempre cerca de la cocina, siempre cerca de lo que pueden hacer para mantener realmente el desequilibrio económico que existe realmente en los centros hospitalarios”, indicó.

Asimismo, defendió que los trabajadores recurran a estos mecanismos para colaborar con pacientes que enfrentan dificultades económicas y aclaró que no se trata de encubrir ninguna irregularidad.

Finalmente, Paniagua ratificó el respaldo de la organización sindical a los trabajadores de salud y sus demandas, entre ellas el pago del bono de vacunación.

“Nosotros mantenemos respaldo a los trabajadores que están realmente en afronte referente a sus necesidades, a sus peticiones, que es el bono de vacunación”, concluyó.