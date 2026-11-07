Hombre es aprehendido tras golpear a su esposa, herir a su hija y agredir a la Policía en Tiquipaya

Un hombre de 55 años fue aprehendido en el municipio de Tiquipaya tras protagonizar un episodio de violencia intrafamiliar. El sujeto agredió física y verbalmente a su esposa y, durante el altercado, su hija de 16 años resultó herida al intentar defender a su madre. Además, el agresor opuso resistencia y atacó a los efectivos policiales que acudieron a atender el llamado de auxilio.

De acuerdo con el informe brindado por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rolando Cabrera, el hecho se suscitó en un domicilio particular luego de que la pareja compartiera en una fiesta. En medio de una discusión, el esposo comenzó a golpear a la mujer.

Al presenciar la agresión, la hija de 16 años intervino para separar a sus padres. Durante el forcejeo, una botella se rompió, provocándole a la adolescente una herida cortante en la mano.

Tras la denuncia formal, efectivos policiales de la EPI Coña Coña se trasladaron al lugar para controlar la situación y aprehender al presunto agresor, quien también arremetió físicamente contra los agentes del orden. El sujeto se encuentra actualmente en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

"En este momento se están realizando las investigaciones correspondientes y el aprehendido se encuentra a la espera de su audiencia. Él no tiene antecedentes de agresión hasta el momento, pero vamos a verificar si cuenta con alguna otra denuncia", señaló el director de la Felcv, Rolando Cabrera.

El Ministerio Público y la FELCV continuarán con las indagaciones bajo el tipo penal de violencia familiar o doméstica, además de los cargos correspondientes por la agresión a los servidores públicos en cumplimiento de sus funciones.