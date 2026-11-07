Mujer vinculada a Delmy Guzmán fue trasladada a la Felcn tras allanamiento

Una mujer fue trasladada hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) tras ser encontrada durante un allanamiento al domicilio de la fiscal Delmy Guzmán, ubicado en la zona de la avenida Santos Dumont, en Santa Cruz.

El operativo se realizó este viernes en el marco de las investigaciones por el denominado caso Roger Mariaca.

De acuerdo con información preliminar, la mujer sería una trabajadora del hogar que se encontraba en el inmueble al momento de la intervención. Efectivos antidrogas la retiraron del domicilio y la trasladaron en un vehículo policial hasta las instalaciones de la fuerza antinarcóticos.

Durante el allanamiento, los investigadores también procedieron al secuestro de documentación que será sometida a análisis como parte de las pesquisas.

La fiscal Delmy Guzmán no habría sido encontrada en el domicilio cuando se ejecutó la intervención.

Por ahora, se aguarda un informe oficial de las autoridades para establecer la situación jurídica de la mujer y conocer si tendrá alguna participación dentro de las investigaciones del caso Mariaca.