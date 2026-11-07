El barril de crudo brent ha registrado su mayor desplome semanal desde 2020, con una caída del 17,25 %, al pasar de los cerca de 118 dólares al entorno de los 97, ante posibles avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato.

La victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense ha sido interpretada de forma inmediata por los mercados financieros como un freno a la prolongación de las hostilidades con Irán, lo que ha llevado al crudo del Mar del Norte a registrar durante las sesiones un mínimo intradía de 93,22 dólares por barril.

En tan solo cinco jornadas, la cotización del brent ha pasado de los 117,64 dólares con los que cerró el pasado viernes a cambiarse por debajo de los 98 dólares al término de esta semana, en un contexto marcado por un rápido ajuste político en Washington.

El miércoles, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, prometió que su partido frenará la guerra en Irán y dijo que para ello cuenta con el respaldo de algunos miembros del Partido Republicano.

Ese mismo día, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la razón por la que habían perdido las elecciones era la guerra de Irán.

En este mismo sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el revés en los comicios a que "la guerra hizo que los precios de la gasolina subieran ligeramente durante un corto tiempo", unas palabras que el mercado interpretó como una vía que podría acercar el final del conflicto en Oriente Medio.

El movimiento bajista del crudo se inició antes de la celebración de los comicios, cuando el lunes cayó hasta los 104,77 dólares, lo que supuso un recorte respecto a la sesión del viernes 30 de octubre, de cerca del 11 %.

En el año, el barril de brent acumula una subida del 60 %

Pese a las caídas de los últimos días, el crudo de referencia en Europa acumula una subida desde principios de año del 60 % y del 34 % desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero.

Desde la firma de inversión Julius Baer, el responsable de Economía y Análisis de Nueva Generación, Norbert Rücker, ha señalado a EFE que la oferta física global sigue siendo suficiente y que "los precios parecían desconectados de la realidad" por una prima geopolítica que suele ser "efímera" y tiende a disiparse si no se produce una escalada mayor.

Por su parte, el gestor de Renta Variable de Abante, Ignacio Cantos-Figuerola, ha explicado que, incluso más que la materia prima, lo que ha subido es el coste del transporte y el aseguramiento, y ha apuntado que, "si el conflicto acaba, esa parte debería bajar e impulsar la caída del crudo a niveles de 80 dólares".

Ha añadido que la necesidad de reconstruir las reservas mantendrá la demanda fuerte y estabilizará el precio entre los 80 y 90 dólares, aunque ha precisado que "el nivel de equilibrio real sería de 60 a 70 dólares".

Por su parte, el crudo de referencia en EE.UU., el west texas intermediate (WTI), ha caído esta semana un 13,5 %, al pasar el barril de costar 104,12 dólares el último viernes de octubre al entorno los 90 dólares actuales.

En el caso del gas natural TTF, la bajada en una semana ha sido del 17,5 %, al pasar el megavatio/hora de los 103,9 euros del pasado 30 de octubre, a menos de 86. EFECOM