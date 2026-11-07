El dólar oficial mantiene su tendencia a la baja durante el fin de semana

El dólar oficial se cotizará en Bs 11,81 durante el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre, según la cotización vigente del Banco Central de Bolivia (BCB).

El nuevo valor representa una disminución de ocho centavos respecto al viernes 6 de noviembre, cuando la moneda estadounidense se encontraba en Bs 11,89.

Con esta actualización, el dólar oficial acumula varias jornadas consecutivas de descenso y vuelve a alejarse de la barrera de los Bs 12.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 2 y martes 3 de noviembre: Bs 12,09.

Miércoles 4 de noviembre: Bs 12,06.

Jueves 5 de noviembre: Bs 12,00.

Viernes 6 de noviembre: Bs 11,89.

Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.