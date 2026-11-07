El dólar oficial mantiene su tendencia a la baja durante el fin de semana

El Banco Central de Bolivia estableció una nueva cotización para el dólar oficial, vigente desde este sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.
06/11/2026 23:36
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El dólar oficial se cotizará en Bs 11,81 durante el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre, según la cotización vigente del Banco Central de Bolivia (BCB).
El nuevo valor representa una disminución de ocho centavos respecto al viernes 6 de noviembre, cuando la moneda estadounidense se encontraba en Bs 11,89.
Con esta actualización, el dólar oficial acumula varias jornadas consecutivas de descenso y vuelve a alejarse de la barrera de los Bs 12.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Lunes 2 y martes 3 de noviembre: Bs 12,09.
Miércoles 4 de noviembre: Bs 12,06.
Jueves 5 de noviembre: Bs 12,00.
Viernes 6 de noviembre: Bs 11,89.
Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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