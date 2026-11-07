Este sábado 7 de noviembre, a las 12:16, ocurrirá algo curioso en La Paz. Las sombras de las personas y los objetos verticales se reducirán hasta casi desaparecer. Se trata de un fenómeno astronómico conocido como el “día sin sombra”, que ocurre dos veces al año cuando el sol alcanza el punto más alto del cielo. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) explica este acontecimiento desde la ciencia y advierte sobre la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta.

El fenómeno ocurre cuando el sol pasa por el cenit, es decir, se ubica directamente sobre nuestras cabezas y sus rayos llegan de forma perpendicular al suelo. En ese momento, la sombra de un objeto vertical queda prácticamente oculta bajo su propia base. Si el cielo está despejado, bastará observar un poste o nuestra propia sombra para comprobar este curioso efecto.

René Gutiérrez, investigador del Laboratorio de Física de la Atmósfera (LFA), aclara que los paceños no serán los únicos en vivir esta experiencia. Cochabamba tendrá su día sin sombra el 10 de noviembre; Santa Cruz, el 12; Oruro, el 13; Sucre, el 17; Potosí, el 19; Tarija, el 29; y Yacuiba, el 2 de diciembre. En La Paz, la otra fecha del año es el 3 de febrero.

Detrás de este curioso espectáculo también hay una advertencia para la salud. Cuando los rayos solares llegan perpendicularmente al suelo, la radiación ultravioleta puede ser especialmente intensa y causar daños en la piel y los ojos. Una forma sencilla de reconocer cuándo debemos extremar precauciones es observar nuestra propia sombra, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si es más corta que la estatura de una persona, conviene evitar la exposición directa al sol, y esto debe ser permanente sobre todo en verano.

Por ello, especialmente entre las 10:00 y las 15:00, Gutiérrez aconseja utilizar sombreros de ala ancha, ropa que cubra la piel, gafas con filtro ultravioleta y protector solar adecuado. Así, el “día sin sombra” se convierte en una oportunidad para descubrir un fenómeno de la naturaleza y recordar que protegernos de la radiación solar es un cuidado necesario durante todo el año.

Fuente: UMSA