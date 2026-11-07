Cotorras, piyos y loros: rescatan 10 aves del comercio ilegal en Santa Cruz

El Comando Departamental de Policía Santa Cruz, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (FELCDA), ejecutó una intervención policial en la Feria La Ramada Antigua, en atención a una denuncia sobre la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre, logrando el rescate de 10 ejemplares, entre ellos 5 cotorras pecho plomo, 2 piyos y 3 loros tarechi. Los animales fueron abandonados por personas que, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga.

Los ejemplares rescatados fueron puestos bajo resguardo policial y trasladados al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), para su valoración y atención especializada, conforme a los procedimientos de protección y conservación de la biodiversidad.

Fuente: Comando Departamental de la Policía Santa Cruz