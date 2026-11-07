Ministerio de Trabajo dará resultados de inspecciones hasta el próximo martes, tras paro de salud

El Ministerio de Trabajo, en Santa Cruz, anunciará hasta este martes los resultados de las verificaciones realizadas en el Banco de Sangre y el Hospital San Juan de Dios, tras la denuncia presentada por la Gobernación sobre el paro de los trabajadores de salud.

En este contexto, Said Caraballo, jefe departamental de la entidad en Santa Cruz, confirmó la activación de un comité de control y señaló que "por lo que se ha podido ver en un informe preliminar, se ha podido constatar que había una atención no al 100% debido a las manifestaciones".

Los inspectores designados continúan procesando el material recolectado en los establecimientos de referencia para fundamentar las decisiones institucionales correspondientes.

Sobre este procedimiento técnico, Caraballo detalló que "ya están trabajando con todas las pruebas, fotografías y testimonios que se ha tomado y ya en los próximos días ya saldrá un pronunciamiento con el resultado de ambas verificaciones".

Caraballo concluyó remarcando la postura oficial al señalar que "como institución, vamos a seguir realizando las verificaciones y tomar igual acciones para que esto no perjudique a la población que de eso se trata".