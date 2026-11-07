La Gobernación de Santa Cruz confirmó la aplicación de descuentos salariales tras la suspensión de consultas externas durante el paro departamental de 24 horas convocado por el pago del bono de vacunación 2026.

Al respecto, la vicegobernadora Paola Aguirre anunció las sanciones administrativas para el personal en protesta señalando que “hemos anunciado y vamos a cumplir, se va a proceder a aplicar los descuentos correspondientes”.

Durante los recorridos institucionales por los establecimientos de salud, se evidenció la suspensión de consultas programadas mientras se realizaban actividades ajenas a la atención de pacientes en dependencias públicas.

Sobre los hallazgos realizados en el hospital San Juan de Dios, la vicegobernadora Aguirre denunció que “en el área de mantenimiento, funcionarios pertenecientes al sindicato de salud estaban realizando un churrasco o k’jaras en instalaciones públicas, en un día de paro”.

Las autoridades remarcaron que el reclamo por el bono pendiente debía dirigirse al nivel central del Estado sin perjudicar las atenciones médicas programadas de la ciudadanía.

En este contexto, Aguirre enfatizó que “ha habido funcionarios con ítems ministerial que no pertenecen al sindicato y que han acatado el paro, esto en perjuicio a una ciudadanía que clama por una mejor atención”.

La administración departamental ratificó que no cederá ante las medidas de presión ejercidas por el sector salud y mantendrá la política de retención salarial por el tiempo no trabajado.

Evaluando la situación del conflicto, la autoridad concluyó que “ha sido un paro ilegal... Día no trabajado, día no pagado. No vamos a ceder ante las amenazas extorsivas”.