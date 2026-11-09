¿A cuánto está el dólar hoy? Así cotiza la moneda estadounidense en Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 9 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,81 por dólar estadounidense, cifra que se mantuvo desde el pasado viernes 6 de noviembre.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este lunes?

En el mercado paralelo, la cotización de referencia tuvo cambios durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica este lunes en Bs 12.02 en la compra y Bs 11.96 en la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,99 para la compra y Bs 11,97 para la venta. Al comparar ambas jornadas, se evidenció un incremento de 0,03 en la compra y una disminución de 0,01 en la venta de la moneda estadounidense.

De esta manera, el valor de referencia del mercado paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central.

El mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus valores no constituyen un tipo de cambio oficial. Entretanto, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.