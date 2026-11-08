Precio del dólar en Bolivia: conoce las cotizaciones oficial y paralela de este domingo

El precio del dólar en Bolivia presenta variaciones en el mercado paralelo este domingo 8 de noviembre, mientras que la cotización oficial se mantiene sin cambios. De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), la moneda estadounidense se cotiza en Bs 11,81 por unidad, en tanto que en el mercado paralelo se registra a Bs 11,94 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

La cotización oficial del dólar en Bolivia se mantiene en Bs 11,81 este domingo 8 de noviembre de 2026.

La cotización oficial permanece en el mismo nivel que el sábado 7 de noviembre, cuando también alcanzó los Bs 11,81. Por tanto, no se registra ninguna variación entre ambas jornadas.

Este comportamiento se produce en el marco del esquema de tipo de cambio flexible que aplica el Banco Central de Bolivia desde finales de junio. Bajo este mecanismo, el valor oficial del dólar puede modificarse diariamente, de acuerdo con las condiciones del mercado.

¿A cuánto se compra y vende el dólar paralelo este domingo?

En el mercado paralelo, la cotización de la divisa estadounidense muestra movimientos respecto al último registro del sábado 7 de noviembre. Según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com, este domingo el dólar se encuentra en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

El dólar paralelo se cotiza en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,96 para la venta este domingo 8 de noviembre de 2026.

El registro anterior, difundido por la misma plataforma el sábado a las 19:36, situaba el precio en Bs 11,93 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Al comparar ambas cotizaciones, el precio de compra subió Bs 0,01, mientras que el valor de venta bajó Bs 0,02.

De esta manera, el comportamiento del dólar presenta diferencias entre ambos mercados. Mientras el tipo de cambio oficial permanece en Bs 11,81, el paralelo registra una disminución en su precio de venta, aunque muestra un ligero incremento en el valor de compra.