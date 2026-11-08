El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recordó a los contribuyentes que restan únicamente 54 días para acogerse a los beneficios de la Ley de Alivio Tributario, cuyo plazo final concluye el próximo 31 de diciembre de la presente gestión.

Esta medida extraordinaria permite a las personas naturales y jurídicas regularizar sus deudas tributarias pendientes de las gestiones 2018 y 2019, así como del período 2021-2025, con alternativas accesibles adaptadas a la capacidad económica de cada sector.

Ventajas y modalidades

De acuerdo con el SIN, aquellos contribuyentes que decidan cancelar el total de su deuda en un solo pago, se beneficiarán con la rebaja del 50% en el mantenimiento de valor, además de la condonación de sanciones e intereses.

Para quienes decidan acceder a un plan de pagos, la norma otorga un plazo de hasta 36 cuotas mensuales. Para acceder a este beneficio, el contribuyente solo debe comprometer un pago inicial del 10% del monto total adeudado, distribuido en un 5% de cuota inicial y un 5% de garantía.

La Administración Tributaria insta a los contribuyentes a no esperar a los últimos días y acudir a las plataformas de atención o ingresar a la Oficina Virtual Tributaria para proyectar sus liquidaciones y acogerse a tiempo a este beneficio.

Con esta medida, Impuestos Nacionales reiteró que “reafirma su compromiso de brindar soluciones accesibles, apoyar la economía de los contribuyentes y promover la regularización tributaria en beneficio del desarrollo del país”.

Fuente: ABI