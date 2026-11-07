¿Qué regiones serán afectadas por el ingreso de un frente frío este fin de semana?

El ingreso de un frente frío provocará un descenso brusco de temperaturas, además de lluvias y tormentas eléctricas en regiones de siete departamentos del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja ante las condiciones climáticas previstas para este fin de semana.

La pronosticadora del Senamhi, Heidi Gisbert, explicó que el fenómeno comenzó a afectar al Chaco de Tarija y Chuquisaca, además de Camiri, en Santa Cruz.

Posteriormente, continuará su desplazamiento hacia otras regiones del departamento cruceño, Beni, el norte de La Paz y Pando.

Las precipitaciones y tormentas eléctricas se concentrarán principalmente en los Yungas de La Paz, las llanuras de Beni y posiblemente el trópico de Cochabamba. También se prevén lluvias en los valles de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Boliviana de Información (ABI), las lluvias previstas entre este sábado y domingo podrían provocar un incremento de los caudales en algunas cuencas y aumentar el riesgo de desbordes de ríos en las zonas afectadas.

La alerta por descenso brusco de temperaturas comprende la provincia Luis Calvo, en Chuquisaca; el sector sudeste de Marbán, en Beni; O’Connor, Gran Chaco y Cercado, en Tarija; además de 15 provincias de Santa Cruz, entre ellas Andrés Ibáñez, Cordillera, Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Vallegrande y Germán Busch.

En tanto, para las ciudades de La Paz y El Alto se pronostican cielos despejados a poco nubosos, con un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además de probabilidad de chubascos.