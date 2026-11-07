¡Atención! Senamhi pronostica lluvias intensas y tormentas eléctricas en tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de prioridad naranja ante el pronóstico de lluvias en algunas provincias de los departamentos de Pando, Beni y La Paz.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 94/26, los fenómenos están previstos para este domingo 8 de noviembre de 2026, con montos acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 60 y 90 milímetros.

El aviso advierte sobre la posibilidad de precipitaciones de distinta intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, por lo que se estableció el nivel de amenaza naranja.

La alerta tiene vigencia únicamente para este domingo 8 de noviembre y contempla algunas provincias de los tres departamentos mencionados.

El Senamhi recomendó mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales y consultar las actualizaciones del pronóstico.