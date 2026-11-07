Un camión robado en marzo fue localizado por su propio dueño dentro de un depósito ubicado en la avenida G77 de Santa Cruz, tras permanecer desaparecido durante casi nueve meses.

El propietario del vehículo relató el calvario vivido tras la sustracción, señalando que “en marzo se perdió y ya estamos en noviembre. Quisimos poner una denuncia ante Diprove, pero nos querían cobrar un monto de 1.500 bolivianos, solamente para recibir la denuncia”.

Decisión de no denunciar y estado del camión

La víctima explicó que desistió de presentar la denuncia formal para evitar que los delincuentes desmantelaran la unidad al verse acorralados por las autoridades.

"No le pusimos la denuncia; si nosotros lo hacíamos, quienes hurtaron lo iban a descuartizar el vehículo, lo iban a desaparecer, de la evidencia no iba a haber nada. Cuando lo robaron no estaba así como está ahora, el camión solamente estaba mal en la bomba de agua, nada más”.

Para dar con el paradero del camión, la familia intentó rastrear si la máquina continuaba cargando combustible en los surtidores locales.

El dueño precisó que “fuimos a ver a la ANH para ver si estaban cargando diésel, no cargaban, pero seguramente le trajeron comprando en bidones”.

Además, relató sobre el instante en que lo descubrieron que “yo estaba pasando por aquí, estábamos yendo a ver unos camiones, ya queríamos comprar otro camión, ya lo teníamos a pérdida, fuimos y de paso lo vimos aquí, me fijé en esta parte, por eso le pillamos”.