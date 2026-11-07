¿Dónde lloverá y qué regiones tendrán más calor este sábado en Bolivia?

Bolivia tendrá este sábado 7 de noviembre una jornada marcada por el calor, las lluvias y la inestabilidad climática en distintas regiones del país, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Las temperaturas mostrarán un fuerte contraste entre el occidente y el oriente. Mientras El Alto registrará una mínima de 4°C y una máxima de 17°C, Trinidad alcanzará los 37°C y Cobija llegará a los 36°C.

¿Dónde lloverá este sábado en Bolivia?

En el occidente, La Paz tendrá temperaturas entre 8°C y 22°C. El cielo presentará intervalos de sol y nubes durante la mañana, pero la nubosidad aumentará por la tarde y noche.

El Alto y Oruro tendrán condiciones similares, con mañanas parcialmente soleadas y cielos nublados durante el resto de la jornada. Oruro registrará una mínima de 5°C.

En Potosí, el Senamhi prevé una mínima de 5°C y una máxima de 19°C. La jornada comenzará con cielo nublado, mientras que por la tarde se esperan lluvias y por la noche tormentas eléctricas.

El pronóstico del tiempo para este sábado 7 de noviembre en las capitales de Bolivia.

Valles tendrán lluvias y tormentas eléctricas

Las precipitaciones también alcanzarán a los valles. Cochabamba registrará temperaturas entre 14°C y 29°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

En Sucre, la mínima será de 11°C y la máxima de 25°C. El pronóstico anuncia lluvias por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y nuevas precipitaciones por la noche.

Tarija tendrá condiciones similares, con temperaturas entre 11°C y 25°C. Se esperan tormentas durante la mañana y lluvias en la tarde y noche.

Oriente tendrá temperaturas de hasta 37°C

El calor se sentirá con mayor intensidad en el oriente boliviano. Trinidad registrará la temperatura máxima del país, con 37°C, y una mínima de 24°C. El pronóstico anticipa lluvias por la tarde y tormentas eléctricas durante la noche.

En Santa Cruz de la Sierra, las temperaturas oscilarán entre 22°C y 30°C. Se prevén lluvias por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y cielo nublado durante la noche.

Cobija alcanzará los 36°C, con una mínima de 23°C. Será una de las ciudades más cálidas del país, aunque tendrá condiciones relativamente más estables: sol y nubes por la mañana y cielo nublado durante el resto del día.