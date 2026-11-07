El accidente ocurrió cerca del mediodía en la comunidad Juan de Huancollo, cuando dos minibuses colisionaron de frente. Las víctimas son una mujer boliviana de 43 años y otra peruana de 55.
07/11/2026 7:16
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El director nacional de Tránsito, Emerson Flores, informó este viernes sobre un accidente de tránsito registrado en la carretera La Paz – Desaguadero que dejó el saldo de dos personas fallecidas y varios heridos.
“Un hecho técnicamente denominado como colisión frontal con muerte de personas y personas heridas, el mismo que ha sido protagonizado por dos minibuses”, indicó el jefe policial.
Detalló que el hecho se registró a la altura de la comunidad Juan de Huancollo, donde dos minibuses de color blanco, marca King Long, colisionaron cerca del mediodía.
Según el jefe de Tránsito, a causa del accidente, dos mujeres fallecieron, una boliviana de 43 años de edad y la otra nacionalidad peruana de 55 años de edad.
Los heridos fueron evacuados por personas particulares. Dijo que en un inicio se tenía contabilizado seis personas heridas, luego la cifra subió a nueve.
Informó que los policías se han constituido a diferentes recintos de salud para identificar a las personas heridas, mientras el caso se encuentra en investigación para establecer las causas del hecho de tránsito.
Fuente: ABI
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