El director nacional de Tránsito, Emerson Flores, informó este viernes sobre un accidente de tránsito registrado en la carretera La Paz – Desaguadero que dejó el saldo de dos personas fallecidas y varios heridos.

“Un hecho técnicamente denominado como colisión frontal con muerte de personas y personas heridas, el mismo que ha sido protagonizado por dos minibuses”, indicó el jefe policial.

Detalló que el hecho se registró a la altura de la comunidad Juan de Huancollo, donde dos minibuses de color blanco, marca King Long, colisionaron cerca del mediodía.

Según el jefe de Tránsito, a causa del accidente, dos mujeres fallecieron, una boliviana de 43 años de edad y la otra nacionalidad peruana de 55 años de edad.

Los heridos fueron evacuados por personas particulares. Dijo que en un inicio se tenía contabilizado seis personas heridas, luego la cifra subió a nueve.

Informó que los policías se han constituido a diferentes recintos de salud para identificar a las personas heridas, mientras el caso se encuentra en investigación para establecer las causas del hecho de tránsito.

Fuente: ABI