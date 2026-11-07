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Despliegan más de 80 efectivos para controlar situación migratoria de extranjeros en Santa Cruz

La intervención coordinada por Interpol, la Fiscalía y la Gobernación busca identificar a ciudadanos extranjeros que no acrediten su permanencia legal en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

06/11/2026 23:54

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Foto: Nicolás García | Red Uno.
Santa Cruz

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Ante la escalada de violencia que aqueja a la capital cruceña, Interpol, la Fiscalía y la Gobernación pusieron en marcha el operativo internacional denominado 'Plan Turquesa'.

La intervención moviliza a más de 80 efectivos policiales en diversos puntos estratégicos de la ciudad para frenar la inseguridad.

El objetivo central de las brigadas es fiscalizar que todos los ciudadanos extranjeros cuenten con la documentación migratoria al día.

Aquellos individuos que no acrediten su estancia legal en el país serán remitidos ante las autoridades correspondientes.


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