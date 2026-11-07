Ante la escalada de violencia que aqueja a la capital cruceña, Interpol, la Fiscalía y la Gobernación pusieron en marcha el operativo internacional denominado 'Plan Turquesa'.

La intervención moviliza a más de 80 efectivos policiales en diversos puntos estratégicos de la ciudad para frenar la inseguridad.

El objetivo central de las brigadas es fiscalizar que todos los ciudadanos extranjeros cuenten con la documentación migratoria al día.

Aquellos individuos que no acrediten su estancia legal en el país serán remitidos ante las autoridades correspondientes.