Velan a la pequeña Abigail de 6 años, mientras la familia y vecinos claman justicia

En medio de profundas muestras de dolor, impotencia y consternación, los restos de Abigail Sánchez, la menor de seis años que fue hallada sin vida en las aguas del río Chocaya, están siendo velados en las instalaciones de la unidad educativa donde cursaba sus primeros años escolarizados, en el sector sur del distrito 8 de El Paso.

Amigos, familiares y vecinos de cuatro Organizaciones Territoriales de Base (OTB) se han movilizado para exigir que el hecho no quede en la impunidad.

"Un dolor muy grande para todos los vecinos"

El hallazgo del cuerpo sin vida de la menor conmocionó a la comunidad. Según los resultados del examen médico-forense practicado a la pequeña, la causa del deceso se debió a una broncoaspiración. Ante esta situación, el Ministerio Público dispuso ampliar las investigaciones hacia el círculo familiar más cercano para determinar responsabilidades y esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

"Es un dolor muy grande para nuestros barrios. Vivimos aquí cuatro juntas vecinales. Nos quedamos totalmente sorprendidos con la noticia. La policía está investigando y lo único que pedimos es justicia porque es un angelito que ya no está con nosotros. Queremos que se esclarezca este hecho y que el culpable pague", manifestó conmovido el presidente de la OTB del sector.

El testimonio de la madre

La madre de la pequeña Abigail, visiblemente acongojada y entre lágrimas, relató los angustiantes momentos previos a la desaparición y desmintió categóricamente las acusaciones en su contra. Además, cuestionó el actuar de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia respecto a la custodia del padre y su actual pareja.

"Su papá me llamó a las 11 de la noche preguntándome si Abigail estaba conmigo. Le dije que no, y me acusó de estar ocultándola. Le dije que saliera a buscarla en su auto, yo solita tenía miedo. Después le llamé de nuevo hasta las 12:30. Yo ayudé a buscarla casa por casa, caminando por las calles y llorando, mientras la pareja del padre estaba feliz, sin preocuparse por la wawa", relató la progenitora.

La madre mostró un acuerdo formal firmado ante la Defensoría y aseguró que cumplía con el pago mensual de asistencia familiar. "A mí me la sacaron y la han botado a la calle como si nada. Me están culpando de que yo la he matado, y yo no lo he hecho", aseveró.

Exigen investigación al entorno paterno

Parientes de la madre expresaron su profunda molestia y cuestionaron las decisiones institucionales que otorgaron la tenencia al progenitor, exigiendo que se investigue a fondo el entorno en el que vivía la menor.

"Queremos justicia. Su papá está caminando tranquilo y pedimos que se lo investigue a él también. ¿Con qué argumentos la Defensoría le entregó la niña a ese hombre? Que venga la Defensoría y nos explique cómo le pasó esto a la wawa. Pedimos justicia y que esto se aclare inmediatamente", demandó una familiar de la madre.

Mientras la Fiscalía continúa con la toma de declaraciones al entorno cercano, la comunidad de El Paso se mantiene en vigilia acompañando los restos de la menor, exigiendo que las autoridades competentes celericen las indagaciones para dar respuestas definitivas sobre esta tragedia.