Santa Cruz se prepara para un nuevo cambio en las condiciones del tiempo durante este fin de semana. Después de jornadas con temperaturas elevadas y vientos del norte, el departamento recibirá un segundo frente frío de la semana, que llegará acompañado de lluvias moderadas, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, el cambio comenzará a sentirse durante la tarde del sábado, cuando podrían registrarse algunas precipitaciones dispersas. Sin embargo, el ingreso del frente frío está previsto para la noche, con vientos del sur que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

“El sábado continúan los vientos del norte con temperaturas de 33°C, eso sí, durante el día en la tarde precisamente del sábado vamos a tener algunas lluvias dispersas, de norte por cierto, y en la noche, en la noche ingresa el segundo sur que estaba previsto en nuestro pronóstico semanal que ya viene con lluvia moderada, moderada pero viene acompañada de fuertes vientos del sur a más de 70 kilómetros por hora las ráfagas”, señaló Alpire.

Las condiciones se intensificarán durante el domingo, cuando el viento del sur se hará sentir con mayor fuerza y las temperaturas bajarán considerablemente. Según el especialista, la jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 26°C, valores inferiores a los registrados durante los días de calor.

“Inclusive al día domingo se van a intensificar hasta 70 kilómetros por hora las ráfagas y el domingo vamos a tener una mínima de 19°C y una máxima de 26°C”, agregó.

De esta manera, el segundo sur de la semana marcará un cambio importante en el clima cruceño, con una transición de temperaturas superiores a los 30°C a condiciones más frescas, además de precipitaciones y ráfagas intensas.

¿Cómo estará el tiempo en las provincias?

El pronóstico contempla variaciones en las temperaturas y la intensidad de los vientos según la región del departamento. En varias zonas, el calor continuará antes del ingreso del frente frío, mientras que las lluvias comenzarán entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado.

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, las temperaturas mínimas serán de 19°C, mientras que las máximas alcanzarán los 35°C en Andrés Ibáñez y los 36°C en el Norte Integrado. Para este sábado se espera un cambio hacia vientos del sur, que podrían llegar a los 60 km/h. Las lluvias están previstas desde la madrugada.

En los Valles cruceños, el termómetro marcará temperaturas mínimas de 10°C y máximas de 33°C. Los vientos del norte este sábado cambiarán a dirección sur, con velocidades de hasta 30 km/h. Las precipitaciones también comenzarán durante la madrugada de esa jornada.

Por su parte, en la región de la Cordillera se esperan temperaturas mínimas de 15°C y máximas de hasta 40°C. Las ráfagas del norte podrían llegar a los 70 km/h principalmente en Cabezas y Charagua. Posteriormente, los vientos cambiarán de dirección y serán del sur, con velocidades de hasta 50 km/h durante el sábado. También se pronostican lluvias y chubascos por la mañana y a lo largo del sábado.