Robert Pattinson podría dar un nuevo giro a su carrera y convertirse en el próximo rostro de James Bond. El actor británico, conocido por interpretar a Batman en la película de DC, habría realizado una prueba de cámara para el papel del famoso agente secreto, en medio de la búsqueda del sucesor de Daniel Craig.

Según informó The Hollywood Reporter, Pattinson participó en una prueba de cámara durante el fin de semana del 24 de octubre, cuando Amazon MGM Studios reunió a varios actores para evaluar quién podría asumir el papel de 007 en la próxima película de la franquicia.

El intérprete no sería el único interesado en conseguir el personaje. Entre los nombres que también aparecen en la lista de posibles candidatos están Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor. A ellos se suma Nicholas Hoult, quien también ha sido mencionado en las recientes informaciones sobre el futuro del agente británico.

La posible incorporación de Pattinson llama especialmente la atención por su relación profesional con Denis Villeneuve, director elegido para ponerse al frente de la próxima entrega de James Bond. Ambos trabajaron juntos en Dune: Parte tres, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.

Además, el actor atraviesa una etapa importante en Hollywood. Entre sus próximos proyectos figuran La odisea, dirigida por Christopher Nolan, y The Drama, película en la que comparte pantalla con Zendaya. También tiene pendiente regresar como Bruce Wayne en la esperada secuela de The Batman.

Este último compromiso podría convertirse en un desafío si finalmente consigue el papel de James Bond, debido a las exigencias de producción y los posibles cruces de agenda entre ambas franquicias. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que esto represente un impedimento para su candidatura.

Una nueva etapa para James Bond

La próxima película de 007 estará dirigida por Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La producción estará a cargo de Amy Pascal y David Heyman, en una nueva etapa para la franquicia bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

La búsqueda del nuevo protagonista despierta gran expectativa entre los seguidores de la saga, especialmente porque será el primer actor encargado de interpretar al agente secreto después de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir.

Por ahora, el estudio no ha anunciado quién será el próximo James Bond. La supuesta prueba de cámara de Robert Pattinson lo coloca entre los nombres que se deben seguir de cerca, aunque todavía no existe una confirmación de que haya sido elegido para convertirse en el nuevo 007.