La cantante chilena Mon Laferte vivió un momento de tensión durante su presentación en Las Vegas, Estados Unidos, cuando una mujer del público lanzó un teléfono celular que terminó impactándola en el rostro, cerca del ojo izquierdo. El hecho ocurrió en pleno espectáculo y provocó la indignación de los asistentes.

El incidente se produjo mientras la artista interpretaba su conocida canción “Amárrame”, como parte de su gira Femme Fatale Tour. En medio de la presentación, el teléfono llegó hasta el escenario y golpeó directamente su cara. Sorprendida por lo ocurrido, Mon Laferte se llevó una mano al rostro y se retiró momentáneamente, interrumpiendo su actuación.

La escena quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa la reacción de los asistentes, quienes expresaron su molestia con abucheos y exigieron que la mujer que lanzó el dispositivo fuera retirada del recinto.

Ante la reacción del público, el personal de seguridad intervino y escoltó a la responsable hacia la salida. La situación generó momentos de tensión entre los presentes, mientras la cantante se recuperaba del impacto.

Minutos después, Mon Laferte regresó al escenario y continuó con su espectáculo, pese al desagradable episodio que había protagonizado. Su regreso permitió que la presentación siguiera adelante.

Hasta el momento, no se han confirmado lesiones de gravedad ni se ha difundido un informe médico que detalle las consecuencias del golpe. Tampoco se conocen públicamente las razones por las que la mujer lanzó el teléfono hacia la artista.

A continuación, el video: