Así fue recibido León XIV en Uruguay y estas son sus actividades para este sábado

El papa León XIV continúa este sábado su visita apostólica a Uruguay, primera parada de una gira de 12 días por Latinoamérica que también incluye Argentina y Perú. Para esta jornada tiene previstas una misa en la ciudad de Paysandú, una visita al barrio Casavalle y un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay. La agenda concluirá con una vigilia de oración en el estadio Centenario, donde se espera la asistencia de unas 60.000 personas.

El pontífice llegó el viernes a Montevideo, donde fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El avión procedente de Roma aterrizó a las 16:30, hora local.

Tras recibir honores militares y flores de manos de dos niños, León XIV saludó a las autoridades que acudieron a darle la bienvenida, entre ellas el canciller Mario Lubetkin, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, y representantes de la Iglesia católica.

El encuentro con Orsi y el mensaje del papa en Montevideo

La primera jornada de la visita incluyó una ceremonia oficial en la Plaza Independencia, donde Orsi recibió al pontífice y destacó la tradición laica y democrática de Uruguay.

Durante su intervención, el mandatario expresó que el país lo recibía «con los brazos y el corazón abiertos».

León XIV también mantuvo una reunión bilateral con Orsi, quien le entregó una manta de lana merino tejida a mano y un apero criollo, como muestra de las tradiciones uruguayas.

Posteriormente, el papa recibió las llaves de Montevideo de manos del intendente Mario Bergara y participó en encuentros con representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático y autoridades.

En su discurso en la Plaza Independencia, el pontífice llamó la atención sobre la problemática del suicidio y pidió fortalecer la atención sanitaria, los vínculos familiares y el acompañamiento comunitario.

«Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia», manifestó.

También defendió la protección de los niños y de quienes aún no han nacido, y destacó la importancia de garantizar una educación adecuada.

¿Qué actividades tiene previstas León XIV para este sábado?

La agenda del pontífice para este sábado contempla actividades en distintos puntos de Uruguay.

Por la mañana: celebrará una misa en la ciudad de Paysandú, ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo.

Por la tarde: visitará el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay.

A las 19:00: encabezará una vigilia de oración en el estadio Centenario de Montevideo. Se espera la participación de aproximadamente 60.000 personas.

Para el encuentro religioso, las autoridades prepararon un operativo sanitario especial, con ambulancias y personal de atención médica dentro y fuera del estadio.

La gira continuará en Argentina y Perú

La visita a Uruguay concluirá este domingo. León XIV tiene previsto celebrar una misa en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros de Montevideo, antes de viajar a Argentina.

Posteriormente, continuará su recorrido por Perú, donde también cumplirá actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la población.

El viaje apostólico se extenderá durante 12 días y constituye una de las principales actividades internacionales del pontífice en Latinoamérica.