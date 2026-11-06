El papa León XIV inicia su gira por América Latina: visitará Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV inició este viernes su sexto viaje apostólico internacional con destino a América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú. El avión que transporta al pontífice despegó a las 7:05 desde el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino «Leonardo da Vinci».

Según informó el medio oficial del Vaticano, tras un vuelo de aproximadamente 13 horas y media, León XIV llegará a Montevideo, capital de Uruguay, alrededor de las 16:30, hora local.

Uruguay será el primer país de esta gira, donde el Papa permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Posteriormente continuará su recorrido por Argentina y Perú, en una visita que se extenderá hasta el 17 de noviembre.

León XIV será el segundo pontífice en visitar Uruguay, después de san Juan Pablo II, quien realizó dos viajes a ese país, en 1987 y 1988.

La agenda del Papa en Uruguay

Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco «General Cesáreo L. Berisso», el pontífice se trasladará a la Plaza de la Independencia, donde está prevista la ceremonia oficial de bienvenida a las 17:30.

En el lugar será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y saludará a la vicepresidenta, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a tres exjefes de Estado.

Posteriormente, participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual escuchará el discurso de bienvenida del mandatario y pronunciará su primer mensaje en el país.

A las 18:15 tiene previsto visitar al presidente Orsi en el Edificio José Artigas. Luego, alrededor de las 18:45, se trasladará a la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, donde presidirá la celebración de las Vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

El retorno a la Nunciatura Apostólica está previsto para las 20:00.

León XIV envía un mensaje al presidente de Italia

Durante el sobrevuelo de Italia, rumbo a América Latina, el Papa envió un telegrama al presidente italiano, Sergio Mattarella, en el que encomendó los deseos de paz y fraternidad de los pueblos que visitará a la intercesión de la Virgen María y de los santos.

También expresó sus oraciones por el bienestar y la prosperidad de Italia. En respuesta, Mattarella agradeció el mensaje y manifestó su confianza en que el viaje apostólico despertará esperanzas y será una fuente de inspiración para los pueblos latinoamericanos y el mundo.

El mandatario italiano destacó que fieles de distintas nacionalidades, culturas y condiciones sociales esperan la visita del pontífice, especialmente en contextos marcados por las desigualdades, los conflictos internacionales y los cambios ambientales.

Asimismo, señaló que Italia seguirá con interés el recorrido de León XIV por una región que recibió a cientos de miles de ciudadanos italianos que emigraron en busca de trabajo y mejores oportunidades.