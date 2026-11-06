Santiago Peña pide 72 horas de prórroga para defenderse del juicio político en Paraguay

El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, solicitó al Congreso una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el juicio político que debía comenzar este viernes 6 de noviembre. El pedido sorprendió a pocas horas de la sesión convocada para tratar su destitución y retirar sus fueros parlamentarios.

El presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, informó que evaluará la solicitud de manera urgente. Peña argumentó que necesita tiempo para elegir un abogado de confianza y ejercer su derecho a la defensa. La crisis institucional se desató después de que el mandatario presentara su renuncia, que el Congreso no aceptó.

Mientras tanto, el Banco Central de Paraguay anunció que la devolución de los fondos congelados de los clientes de Ueno Bank comenzará por etapas. En una primera fase, recibirán sus depósitos los usuarios sin deudas, con cuentas en otras entidades bancarias y ahorros que no superen los 10 millones de guaraníes. El proceso tendrá un plazo de cinco días hábiles para la restitución total.

La caída de Ueno Bank dejó los ahorros de cerca de 1,9 millones de paraguayos fuera de su alcance y provocó protestas, filas e incidentes en Asunción. La crisis financiera también golpeó al Gobierno de Peña por sus vínculos con la entidad: el mandatario fue accionista hasta marzo de 2025 y el presidente del Banco Central que renunció esta semana había sido director ejecutivo del banco.