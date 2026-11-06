¿Qué pasará con Santiago Peña? El Congreso recibió su pedido de prórroga por 72 horas

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que enfrenta por presunto grave y sistemático mal desempeño de funciones.

La periodista Jenny Domínguez informó que el Congreso recibió la solicitud a las 07:25 de este viernes, pocas horas antes de la sesión convocada para reanudar el proceso.

Desde Asunción, Domínguez explicó que la Cámara de Senadores tenía previsto iniciar a las 10:00 el análisis de los alegatos presentados por la Cámara de Diputados, que aprobó la acusación contra el mandatario. Peña fue convocado para ejercer su derecho a la defensa, ya sea personalmente o a través de un abogado.

En paralelo, la situación judicial de Peña podría ampliarse a otras investigaciones. Domínguez indicó que, si bien la Fiscalía abrió una causa penal, todavía no se han establecido los delitos específicos por los que sería investigado.

Entre las hipótesis que se mencionan están enriquecimiento ilícito, uso del Estado en beneficio propio y lavado de dinero, en el marco de sus vínculos con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank, entidad de la que fue accionista hasta 2025.

La crisis financiera del banco mantiene en incertidumbre a miles de ahorristas. De acuerdo con la periodista, el Banco Central del Paraguay activó el fondo de garantías previsto en la legislación bancaria para proteger a los pequeños depositantes, con una cobertura de hasta 38.000 dólares.

“Es decir, si vos tenías un ahorro de hasta menos de 38 mil dólares, vas a recuperar tu dinero”, explicó Domínguez, al señalar que se aceleraron los procedimientos para que los clientes puedan acceder a sus recursos mediante otras entidades financieras.

Sin embargo, la situación es distinta para quienes tenían depósitos superiores a ese monto. La periodista advirtió que todavía no existe una respuesta clara sobre la recuperación de esos fondos y que será necesario esperar los resultados de la auditoría y la liquidación de la entidad.

Domínguez explicó que la auditoría permitirá determinar qué activos tiene el banco, cuánto dinero permanece en Paraguay y qué posibilidades existen de recuperar los depósitos que exceden la cobertura del fondo de garantías.

En el ámbito legislativo, la periodista informó que el Congreso modificó un artículo de la ley de bancos para acelerar los procedimientos de devolución de dinero. La medida busca atender a los ahorristas que dependían de sus cajas de ahorro para cubrir sus gastos cotidianos, debido a que la normativa contemplaba un plazo de hasta 15 días.

La crisis también derivó en acciones políticas contra el mandatario. Domínguez indicó que, además del juicio político, se prevé la presentación de denuncias ante el Ministerio Público contra Santiago Peña y otras autoridades y exautoridades de su gobierno.

La oposición sostiene que el mandatario habría generado las condiciones para que Ueno Bank, una entidad que no contaba con la calificación exigida, recibiera recursos públicos.

Mientras se desarrolla el proceso político, las movilizaciones ciudadanas continúan en el centro de Asunción. Domínguez informó que las protestas ya no están protagonizadas únicamente por los ahorristas, sino también por ciudadanos autoconvocados y estudiantes universitarios que anunciaron su adhesión a las manifestaciones.