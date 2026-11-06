Un automóvil irrumpió en una tienda de ropa en Manaos, Brasil, mientras se realizaba una transmisión en vivo desde el establecimiento. El vehículo ingresó repentinamente al local y provocó momentos de tensión.

Según el reporte, el conductor explicó a la Policía que se había quedado dormido al volante, lo que habría ocasionado el accidente.

La propietaria del negocio y una empleada se encontraban en el interior durante el impacto, pero ambas resultaron ilesas.

El incidente quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.