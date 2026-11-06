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La transmisión parecía normal hasta que un automóvil irrumpió en el negocio

Las imágenes del accidente se difundieron en redes sociales y muestran el momento en que un automóvil irrumpe en el negocio. Pese al impacto, las dos mujeres que estaban en el establecimiento resultaron ilesas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

06/11/2026 9:04

Agregar Reduno en
Referencial. Foto: Pexels.
Brasil

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Un automóvil irrumpió en una tienda de ropa en Manaos, Brasil, mientras se realizaba una transmisión en vivo desde el establecimiento. El vehículo ingresó repentinamente al local y provocó momentos de tensión.

Según el reporte, el conductor explicó a la Policía que se había quedado dormido al volante, lo que habría ocasionado el accidente.

La propietaria del negocio y una empleada se encontraban en el interior durante el impacto, pero ambas resultaron ilesas.

El incidente quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.


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