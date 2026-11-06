El papa León XIV indicó este viernes que Uruguay, sede del Mercosur, puede seguir ofreciendo a sus vecinos "la búsqueda paciente de acuerdos" y "perseverar en el respeto del derecho", durante el discurso a las autoridades uruguayas en el primer acto de su visita al país, en el marco de su gira por Latinoamérica.

En la plaza de la Independencia, tras escuchar al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el papa explicó que "la propia Constitución uruguaya dispone que, en los tratados internacionales, la República procure que las controversias sean resueltas mediante el arbitraje u otros medios pacíficos y promueva la integración social y económica de los Estados latinoamericanos".

Por ello en su discurso indicó "que Montevideo sea además sede de la Secretaría del Mercosur da particular concreción a esa vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región".

"En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos", indicó el papa.

Orsi defendió el diálogo

Por su parte, Orsi en su discurso mostró su admiración y agradeció "el posicionamiento del Vaticano en lo que refiere a los Derechos Humanos, y al lugar que ocupa la dignidad en sus planteos".

"Compartimos y acompañamos su postura inquebrantable en favor de la solución pacífica de los conflictos. Nuestra apuesta al diálogo y al consenso, que rige nuestra actitud hacia adentro, es la que los uruguayos promovemos siempre en los organismos internacionales", explicó.

El presidente uruguayo señaló que "los escenarios de violencia y de guerras entre los pueblos no se crean de un día para el otro. Son climas que se preparan y se fomentan desde la desinformación y los miedos" y que por eso "hoy más que nunca, desde la política y los gobiernos, tenemos la obligación de proponer otras formas de vincularnos, en todos los ámbitos".

Defensa de la vida

El papa León XIV defendió este viernes desde Uruguay, el país más secularizado de Latinoamérica con leyes para el aborto y la eutanasia, la dignidad de los "no nacidos" y pidió sostener a los enfermos y atención ante los suicidios, en su discurso a las autoridades en Montevideo, primera etapa de su gira que le llevará también a Argentina y Perú.

En su discurso en la Plaza de la Independencia, ante miles de personas, y tras escuchar al presidente uruguayo Yamandú Orsi, el papa afirmó que "el carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto" y "esta neutralidad no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado".

"La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte también de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos", quiso destacar el papa en Montevideo, capital de un país donde cerca del 40 % de la población se declara no creyente.

Ante el monumento de héroe nacional José Gervasio Artigas, situado en el centro de la plaza, el pontífice estadounidense reflexionó sobre el "Uruguay de hoy" y abordó la importancia para la Iglesia de defender la vida en todas sus fases.

Trabajo y tecnología

Aprovechó la ocasión también para defender la protección del que "no ha nacido" y que "pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo".

"Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece", dijo el papa.

Y asimismo, también indicó que "cuidar a los más pequeños incluye necesariamente asegurarles una educación adecuada" porque "la formación recibida ha de abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo".

Ante los rápidos cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial, el papa indicó la necesidad de procurar "que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo".

También abordó que "la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", uno de los temas que preocupan a la sociedad uruguaya.

"Ante la dolorosa realidad del suicidio: la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia", dijo el papa en referencia a las altas tasas de suicidio en el país, las más altas de Latinoamérica, que son de 19,16 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos de 2025 del Ministerio de Salud Pública.

El acceso a la salud

En el país donde se ha legalizado recientemente la eutanasia, el papa afirmó que "la Iglesia desea colaborar con cuantos trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado".

"Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido", recordó el papa que fue operado con éxito el pasado 13 de octubre de un tumor maligno y por lo que tuvo que extirparse el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Y entonces recordó su asistencia médica y agregó: "Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan".

"Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad", instó.

Y agregó que "quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita".

EFE