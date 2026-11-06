Pedro Alliana, el líder del Partido Colorado asume la Presidencia de Paraguay

El Congreso paraguayo determinó la salida de Santiago Peña tras un juicio político originado por sus vínculos con la directiva de Ueno Bank.

Ante esta situación, el vicepresidente Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez juró como nuevo jefe de Estado para completar el mandato constitucional hasta 2028.

El escándalo estalló cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank al registrar un índice de solvencia inferior al 50 % de lo requerido.

La entidad administraba fondos previsionales y atendía a tres millones de clientes, lo que desató intensas movilizaciones sociales en el país vecino.

La trayectoria del sucesor

Conocido popularmente como "Mangui", Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, dentro del departamento de Ñeembucú.

Antes de llegar a la vicepresidencia, construyó una importante carrera como gobernador, diputado y presidente de la Cámara Baja.

De acuerdo al portal Infobae, el nuevo mandatario es una figura clave de la Asociación Nacional Republicana y uno de los principales referentes del movimiento Honor Colorado.

Asimismo, consolidó su peso político dentro de la agrupación partidaria al ejercer la presidencia de la ANR con el apoyo del expresidente Horacio Cartes.

El desenlace del juicio político

La acusación contra el expresidente Peña requería el respaldo inicial de 53 de los 80 diputados para trasladar el proceso a la Cámara Alta.

Finalmente, el Senado alcanzó la votación exigida de 30 votos sobre 45 para consumar la destitución del gobernante.

Alliana y Peña asumieron formalmente el Ejecutivo el 15 de agosto de 2023 tras triunfar en los comicios generales de abril de ese mismo año.

Ahora, el referente colorado asume la máxima magistratura de la nación vecina en medio de un complejo panorama político y financiero.