El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ratificó este viernes su renuncia definitiva al cargo tras la profunda crisis desatada por el colapso financiero de Ueno Bank.

“Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay”, confirmó el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red X.

La ratificación de su dimisión se produce un día después del anuncio inicial y en medio de la fuerte presión ejercida por parlamentarios de la oposición y de su propia agrupación para destituirlo.

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad; mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, manifestó al justificar su abrupta salida del Ejecutivo.

La tensión escaló cuando el Banco Central del Paraguay ordenó la disolución de la entidad bancaria al detectarse un desplome drástico en su índice de solvencia.

“Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza”, expresó el líder político al convocar a la unidad nacional ante la situación económica.

El escándalo sacó a la luz cuestionamientos sobre los nexos previos entre el gobierno y la institución intervenida, generando sospechas sobre el manejo de fondos de pensiones.

“Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”, señaló en referencia a los afectados por el repentino desplome financiero.

La caída del banco impactó con fuerza en la economía local, ya que semanas atrás era exhibido como un caso de éxito dentro del sistema crediticio.

“Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados; que Dios bendiga al Paraguay”, concluyó en su comunicado de este viernes.