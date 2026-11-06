Murió bailando "Stayin’ Alive": la increíble y poética despedida de un abuelo de 97 años durante su cumpleaños

Una historia de vida tan alegre como su desenlace volvió viral en redes sociales la despedida de Vito, un carismático abuelo que falleció repentinamente a los 97 años durante la misma fiesta en la que celebraba un nuevo año de vida.

El festejo, organizado con temática de Halloween por sus amigos y vecinos en California, transcurría entre risas, disfraces y baile. En un video que conmocionó a miles de usuarios, se observa al cumpleañero vestido elegantemente con camisa negra, sonriendo y aplaudiendo mientras bailaba en la pista al ritmo del clásico "Stayin' Alive" ('Manteniéndose vivo') de los Bee Gees. Minutos después de apagar las velas y compartir con sus invitados, Vito sufrió una descompensación fatal.

La encargada de dar a conocer la historia fue Eden Malinoff, una pastelera de 24 años vecina del anciano, quien horneó para la ocasión un bizcocho especial de chocolate con vino tinto.

"A mis 24 años no podía seguirle el ritmo; él era el alma de la fiesta", relató Malinoff al diario New York Post. La joven recordó además las lecciones que Vito le dejó a lo largo de los años, entre ellas "nunca permitir que la edad te detenga" y un particular consejo de longevidad: "nunca beber licores baratos".

A pesar del trágico e inesperado desenlace, los allegados al adulto mayor destacaron la calidez de sus últimos momentos. Se conoció que Vito padecía afecciones de salud previas que terminaron por complicarse al cierre del evento.

"La noche no terminó como esperábamos y Vito tuvo una partida dramática. Pero si hubiera podido elegir cómo irse, habría sido así: rodeado de las personas que amaba y celebrando una vida larga y plena", concluyó la joven.

Vea el video: