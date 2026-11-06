Lo que parecía una transmisión habitual para promocionar ofertas de Black Friday terminó en un accidente que quedó registrado por las cámaras. Un automóvil irrumpió repentinamente en una tienda de ropa en Manaos, Brasil, mientras la propietaria del negocio y una empleada realizaban una transmisión en directo. El hecho dejó a una persona herida y provocó momentos de tensión.

El accidente ocurrió el jueves 5, alrededor de las 16:30, en la tienda Guta, ubicada sobre la avenida João Valério, en el barrio de Vieiralves, zona surcentral de Manaos, en el estado de Amazonas.

En ese momento, las trabajadoras presentaban diferentes promociones y ofertas especiales por el Black Friday a través de las redes sociales. La transmisión transcurría con normalidad hasta que, de manera inesperada, un vehículo ingresó al establecimiento y chocó contra el interior del local. La llegada del automóvil interrumpió el directo y dejó registrado el momento del impacto.

Tras el accidente, el conductor explicó a los agentes de la 22.ª Compañía Interactiva Comunitaria (Cicom) que se había quedado dormida mientras conducía. Según su versión, perdió el control del volante y terminó impactando contra el comercio.

La emergencia movilizó al Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu), cuyo personal llegó hasta el establecimiento para atender a una de las trabajadoras que permanecía en el lugar. La empleada sufrió abrasiones en uno de sus hombros y recibió asistencia médica. Hasta el momento, no se informó si necesitó ser trasladada a un hospital.

Por su parte, peritos de la Policía Científica acudieron al negocio para realizar las evaluaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular en las redes sociales y muestran cómo una actividad comercial que se desarrollaba con total normalidad terminó abruptamente con la entrada del automóvil al establecimiento.

A continuación, el video: