¿Qué sucede con nuestra conciencia cuando morimos? Un médico expone su teoría

¿Qué ocurre después de la muerte? El médico español Manuel Sans Segarra sostiene que la existencia humana no termina cuando el cuerpo deja de funcionar, sino que continúa en otra dimensión. Esta teoría forma parte de su nuevo libro El tránsito, en el que expone sus investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, según el portal 24horas.

“El ser humano es un ser espiritual que durante un tiempo se introduce dentro de un cuerpo físico (...) pero su auténtica identidad perdura. Y hoy tenemos pruebas que demuestran científicamente que esto es cierto”, afirmó.

Para explicar su planteamiento, Sans Segarra distingue tres conceptos: la conciencia local, relacionada con la actividad neuronal; el alma, que reúne la historia y las experiencias personales, y la supraconciencia, que considera la verdadera identidad del ser humano.

Según su teoría, después de morir la persona conservaría su alma y su supraconciencia, mientras que el cuerpo físico y la conciencia local quedarían atrás.

“Lo que usted se lleva cuando se muere es su alma con su grado de evolución y su supraconciencia. Y lo que deja es el cuerpo con la conciencia local”, explicó.

También sostiene que, después de la muerte, cada persona revisaría su propia vida y comprendería las consecuencias de sus acciones sobre los demás. “Uno mismo se juzga. Uno mismo ve su vida pasada, presente y futura”, señaló.

Paz, túneles y encuentros con familiares fallecidos

El médico basa sus investigaciones en testimonios de pacientes que fueron reanimados después de atravesar experiencias cercanas a la muerte.

Entre los relatos que recoge menciona sensaciones de paz y armonía, el paso por un túnel, la aparición de una luz intensa y supuestos encuentros con familiares fallecidos.

“Uno de los ítems que más repiten ellos es que cuando entran en el plano astral empieza una sensación de paz, de armonía, de gozo”, relató. Sin embargo, Sans Segarra reconoció que existe un límite en sus afirmaciones: puede presentar pruebas objetivas de que los pacientes experimentaron aquello que relatan, pero no demostrar científicamente qué ocurre con las personas que mueren y no regresan.

“Yo en este aspecto no, como científico, no lo puedo demostrar”, admitió.

¿Qué plantea sobre la reencarnación?

En su teoría, el médico también contempla la posibilidad de que las personas vuelvan a vivir mediante la reencarnación cuando todavía no han alcanzado el grado de evolución espiritual necesario.

Sans Segarra considera que no existe un juez externo que determine el destino de cada persona, sino que cada individuo revisaría sus propias acciones como parte de un proceso de evolución.

“La vida en la dimensión humana es un juego, nos ponen aquí para evolucionar, descubrir el ser, no el tener o el hacer”, sostuvo.

Estas reflexiones forman parte de El tránsito, obra en la que el médico propone entender la muerte no como el final de la existencia, sino como el paso hacia otra dimensión. Sus planteamientos, no obstante, corresponden a su teoría y no constituyen una demostración científica de la vida después de la muerte.