Antonio Barrios asume la vicepresidencia de Paraguay

Antonio “Tony” Barrios asumió formalmente la Vicepresidencia de la República del Paraguay para acompañar al nuevo mandatario Pedro Alliana. La designación reorganiza la cúpula del Poder Ejecutivo en una etapa determinante para la gestión gubernamental del país vecino.

El nuevo segundo del Ejecutivo cuenta con una amplia formación profesional como médico cirujano. Asimismo, posee una destacada especialización en pediatría y neonatología que marcó sus primeros años de ejercicio público.

Su desempeño en el sector público incluye cargos de alta responsabilidad dentro del sistema de salud paraguayo. A lo largo de su carrera ocupó funciones clave vinculadas al Instituto de Previsión Social y a la red sanitaria nacional.

En el ámbito ministerial, se desempeñó primero como viceministro y posteriormente asumió la titularidad del Ministerio de Salud. Su gestión en esa cartera consolidó su perfil directivo dentro de la administración estatal.

Trayectoria política y nueva gestión

Tras su paso por la función ejecutiva sanitaria, Barrios fue electo como senador nacional en el Congreso de su país. Durante su labor legislativa integró diversas comisiones y mantuvo un rol activo en la política parlamentaria.

Con esta incorporación, el especialista médico asume el desafío de acompañar a Pedro Alliana desde la Vicepresidencia. La nueva dupla ejecutiva inicia su mandato enfocada en dar continuidad institucional a la gestión estatal.