Yamandú Orsi da la bienvenida al papa León XIV y destaca la tradición laica de Uruguay

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dio este viernes la bienvenida al papa León XIV al país sudamericano y resaltó la tradición laica.

"Recibimos al papa León XIV en Uruguay. Lo hacemos desde lo que somos: un país de tradición laica, con instituciones democráticas sólidas y una sociedad diversa, que respeta las distintas creencias y convicciones", expresó el mandatario en su primer mensaje de bienvenida al sumo pontífice publicado en su cuenta de Instagram.

León XIV llegó a Uruguay en un vuelo que aterrizó a las 16:20 hora local (19:20 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, primer punto de la gira de 12 días por Latinoamérica.

Minutos después de su llegada, el pontífice bajó del avión de la compañía Ita Airways que lo trasladó desde Roma y fue recibido en la pista por Orsi, con quien luego mantendrá una reunión privada al cierre de la ceremonia oficial de bienvenida.

En la Plaza Independencia de Montevideo, León XIV mantendrá un encuentro con integrantes de la sociedad civil, del cuerpo diplomático y autoridades, entre las que estarán los expresidentes de la República Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.

Participarán en esta ceremonia organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan su trabajo en distintas áreas, así como 65 integrantes del Coro Nacional, 40 del Coro Nacional Juvenil, 40 del Coro Nacional de Niños y unos 100 músicos de la Orquesta Juvenil Nacional.

El Estado uruguayo le hará dos obsequios como representación de las tradiciones, oficios e identidad cultural del país: una manta de lana merina tejida a mano y un apero criollo, pieza de talabartería representativa de las tradiciones rurales.

Más tarde, recibirá en el Cabildo de Montevideo las llaves de la ciudad y se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana.

EFE