Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña como presidente tras escándalo por Ueno bank

Asunción, 6 nov (EFE).- El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.

El Congreso Nacional de Paraguay destituyó al ahora expresidente Santiago Peña Palacios (ANR) mediante juicio político a raíz del escándalo financiero de Ueno Bank, convirtiéndose en el segundo mandatario en la historia del país en ser removido por esta vía, junto a Fernando Lugo. Pese a intentar presentar su renuncia en las horas previas, Peña fue cesado del cargo con el respaldo casi unánime de ambas cámaras parlamentarias.

El desenlace político se desencadenó tras la intervención del Banco Central del Paraguay, entidad que anunció la disolución de Ueno Bank debido a un drástico descenso en su índice de solvencia. La medida causó profunda sorpresa en el sector económico, donde la firma era considerada hasta hace pocas semanas como un referente de crecimiento.

La caída de la entidad crediticia derivó en una severa inestabilidad gubernamental por los nexos que el mandatario y el titular del Banco Central mantenían previamente con el conglomerado empresarial. Sectores opositores impulsaron acusaciones directas por presuntos conflictos de intereses, uso indebido de fondos de pensiones y encubrimiento de irregularidades.

Ante el aumento del descontento, legisladores de la oposición y del propio oficialismo comenzaron a articular un juicio político con la finalidad de lograr la destitución inmediata del jefe de Estado. La presión parlamentaria terminó por acorralar al Poder Ejecutivo, forzando la salida definitiva del gobernante para encarar la crisis institucional.