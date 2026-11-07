¿Qué hay detrás de la destitución de Santiago Peña? Periodista lo explica

La crisis financiera y política en Paraguay derivó en la destitución del presidente Santiago Peña, en medio de cuestionamientos por la situación de Ueno Bank y el manejo de recursos públicos.

El periodista del diario ABC de Paraguay, Diego Díaz, explicó que el conflicto se agravó tras la intervención del Banco Central y el descubrimiento de irregularidades relacionadas con los fondos de la entidad financiera.

“El presidente Peña tenía que haber iniciado un proceso de arreglo del sistema financiero paraguayo porque Ueno Bank fue declarado insolvente. Trabajaba con menos del 50% de la insolvencia obligada para operar en el sistema nacional”, explicó el periodista.

El periodista indicó que la intervención del Banco Central permitió conocer que la entidad no contaba con suficiente dinero disponible para devolver los depósitos de sus clientes.

“Se descubre que prácticamente no hay dinero disponible actualmente para devolver su dinero a los ahorristas”, afirmó.

Díaz también mencionó que se detectó el uso de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra los recursos destinados a la seguridad social de los trabajadores del sector privado. “Se descubre que se fumaron los fondos del IPS, que es el sistema de seguridad social del sector privado”, manifestó.

Asimismo, explicó que se utilizaron recursos de la caja fiscal y fondos vinculados a los jubilados para otorgar liquidez a la entidad bancaria, situación que generó mayor preocupación entre los trabajadores y sectores afectados.

El periodista explicó que las denuncias y la crisis financiera impulsaron a la oposición a presentar una acusación contra el presidente, que inicialmente avanzó en la Cámara de Diputados con el respaldo de legisladores que anteriormente acompañaban al oficialismo. Posteriormente pasó hasta el Senado, instancia que finalmente concretó la destitución del mandatario.

En medio de este escenario, Díaz indicó que Peña también enfrenta una investigación judicial y que debía presentarse ante el Ministerio Público para brindar su declaración.

El periodista precisó que la Fiscalía lo imputó por presuntos hechos relacionados con administración en beneficio propio, enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.

Durante la entrevista, Díaz explicó que Peña había buscado renunciar antes de que avanzara el juicio político, una decisión que, según el análisis del periodista, estaba relacionada con las consecuencias judiciales que podía enfrentar.

“Porque al salir con una renuncia, iba a tener fueros y no se lo iba a poder procesar de manera inmediata”, sostuvo. Sin embargo, la oposición y las movilizaciones ciudadanas presionaron para que el proceso de destitución continuara.

Pese a la salida de Peña, el periodista advirtió que la crisis todavía no está resuelta y que la principal preocupación de los afectados continúa siendo recuperar sus ahorros.

Díaz señaló que el oficialismo buscará reorganizarse bajo el liderazgo de Horacio Cartes y acelerar los mecanismos para devolver el dinero a los clientes de Ueno Bank.

“Van a intentar sostener la institucionalidad, van a intentar acelerar la devolución de los ahorros de aquellos usuarios de Ueno Bank que hoy están esperando a que se ejecute”, explicó.

El periodista también advirtió que el conflicto podría extenderse a otros sectores que reclaman la restitución de recursos destinados a los trabajadores y al Estado.