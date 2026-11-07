Paysandú vive una jornada histórica con la misa del papa León XIV

El papa León XIV preside este sábado la misa en el Parque París Londres de Paysandú, Uruguay, donde miles de fieles se congregan para participar de una jornada histórica. La celebración comenzó a las 10:00, en medio de un ambiente de devoción y expectativa por la visita del Pontífice.

Desde las 5:30, los asistentes ingresaron al predio en un flujo constante. La organización instaló puntos de hidratación, servicios higiénicos y pantallas gigantes para que los peregrinos puedan seguir la ceremonia desde distintos sectores del parque. También desplegó un operativo de seguridad y atención sanitaria.

Las estimaciones previas calculaban entre 30.000 y 40.000 asistentes, aunque algunas proyecciones elevaban la cifra hasta 50.000 personas. Entre los participantes se encuentran peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para presenciar la misa. Las calles de Paysandú también lucen los colores amarillo y blanco del Vaticano.

El clima acompaña la celebración, con cielo cubierto y temperaturas previstas de entre 17 y 21 grados durante la mañana. Uno de los momentos más esperados es el recorrido del papamóvil por el parque, que permitirá a los fieles ver de cerca al Papa durante su primera misa al aire libre en esta gira sudamericana.