Plan Turquesa ejecuta más de 15 operativos y reporta cuatro personas investigadas por trata y tráfico

Ante los hechos de violencia y la preocupación por la seguridad en Santa Cruz, Interpol, la Fiscalía y la Gobernación llevaron adelante el operativo internacional denominado ‘Plan Turquesa’, una acción coordinada para combatir la trata y tráfico de personas en la capital cruceña y diferentes provincias del departamento.

El director de Interpol en Santa Cruz, coronel Marco Alexei Murguía Ramos, informó que el operativo se desarrolló con el apoyo de más de un centenar de efectivos del Comando Departamental de la Policía.

“Estamos dando cumplimiento a un plan internacional, estamos culminando lo que es el ‘Plan Turquesa’ en su séptima versión, como ustedes pueden ver, con un apoyo de efectivos por parte del comando departamental, más de una centena de efectivos, para poder dar resultados en lo que es la lucha contra la trata y tráfico de personas”, señaló Murguía.

El jefe policial explicó que, al tratarse de una estrategia multinacional, su ejecución requiere la participación de las diferentes instancias del Estado, desde el nivel central hasta las autoridades departamentales y municipales.

“Sí, el plan al ser multinacional implica la responsabilidad del Estado y ello abarca los diferentes niveles, nivel central, nivel departamental y nivel municipal”, agregó.

Como parte de las acciones, se realizaron más de 15 operativos en distintos sectores de Santa Cruz de la Sierra, además de intervenciones en provincias y lugares de paso. El objetivo fue identificar posibles casos de trata y tráfico de personas y detectar actividades delictivas relacionadas con estos delitos.

Murguía destacó que los procedimientos permitieron obtener resultados y que cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, bajo medidas preventivas, en el marco de las investigaciones por trata y tráfico.

“Dentro de ello se han desarrollado múltiples operativos que se han estado transmitiendo y se han estado desarrollando en lo que es la ciudad de Santa Cruz. Producto de ello se han establecido más de 15 operativos, no solamente en Santa Cruz ciudad, sino también en provincias, como en algunos lugares de paso, para poder encontrar y detectar el tema de la delincuencia en cuanto a trata y tráfico”, manifestó.

Al hacer una evaluación de los resultados, el director de Interpol remarcó que las intervenciones no deben medirse únicamente por la cantidad de personas identificadas o detenidas, sino también por la posibilidad de encontrar y proteger a las víctimas.

“Hemos tenido varios resultados, hemos encontrado cuatro personas que han sido puestas a disposición como una medida preventiva en lo que respecta a trata y tráfico. Para nosotros, el hecho de rescatar a una sola persona ya es un resultado positivo”, expresó.