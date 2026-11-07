“Soy abogado de la mamá de ella”: defensa de la familia de Delmy Guzmán desconoce su paradero

La defensa de la familia de la exfiscal Delmy Guzmán aseguró que desconoce su paradero actual, pero manifestó que está permitiendo el desarrollo de las actuaciones investigativas porque no tiene nada que ocultar. Además, sostuvo que gran parte de la documentación secuestrada durante los allanamientos corresponde a años pasados y no tendría relación con el caso de las 31 maletas con marihuana químicamente alterada.

Ramiro Hernani, abogado de la madre de la exfiscal, se refirió a los procedimientos realizados en inmuebles vinculados a Guzmán y cuestionó algunas irregularidades que, según afirmó, se presentaron durante los allanamientos.

El jurista explicó que los funcionarios fiscales y policiales secuestraron documentación y que esta actuación quedó registrada en el acta correspondiente. También observó que existiría un error en el mandamiento de allanamiento, debido a que, según su versión, se habría consignado un inmueble diferente al lugar donde se desarrollaba el procedimiento.

“Sin embargo, en honor a la verdad, se ha especificado de que, como no se tiene nada que esconder, se ha permitido precisamente esta actuación pese a ese error craso y garrafal en el mandamiento de allanamiento”, señaló Hernani.

El abogado también cuestionó que, durante el procedimiento, solamente se hubiera entregado una fotocopia simple del mandamiento y no la resolución ni otras actuaciones en fotocopias legalizadas.

“Como cualquier otro ciudadano, se está tratando de permitir que las actuaciones continúen como deben hacer porque no se tiene nada que ocultar”, agregó.

Sobre los documentos que fueron retirados de los inmuebles, Hernani insistió en que se trata de material antiguo y cuestionó que se haya secuestrado documentación sin establecer, según su criterio, una relación directa con las investigaciones.

“Imagínense lo absurdo de esta actuación en el que no se tiene certeza de que van a investigar en la década del 70. Es triste, pero es precisamente documentación. Vuelvo a repetirles, jóvenes, esta documentación es bastante antigua. Hay alguna otra documentación más que han obtenido, pero que no tiene relación alguna. Solamente porque han encontrado documentos, se los han llevado”, manifestó.

Abogado dice desconocer el paradero de la exfiscal

Consultado sobre si Delmy Guzmán se presentará a declarar ante las autoridades, Hernani evitó referirse a esa posibilidad y aclaró que su representación legal corresponde a la madre de la exfiscal, no a ella directamente.

“Desconozco de ese tema porque, les repito, yo soy abogado de la mamá de ella (Delmy) y no ha tenido ningún contacto con Ramiro Hernani”, concluyó.

Fiscalía confirmó su destitución

En las últimas horas, el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó que Delmy Guzmán fue destituida de la institución por disposición de la Fiscalía General del Estado.

“Desde la Fiscalía General del Estado se nos ha puesto en conocimiento la destitución de la señora Delmy Guzmán de esta institución”, informó López.

La decisión se conoce en medio de las investigaciones por el caso de las 31 maletas con marihuana químicamente alterada, proceso en el que las autoridades realizan allanamientos en inmuebles vinculados a la exfiscal y buscan establecer posibles responsabilidades.