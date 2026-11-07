Del calor sofocante a la lluvia torrencial: cambia el tiempo en Santa Cruz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de alerta por la inminente crecida de ríos, coincidiendo con el inicio de precipitaciones de gran intensidad en la capital cruceña.

Tras registrar elevadas temperaturas durante la mañana y parte del mediodía, el panorama meteorológico dio un giro brusco para dar paso a intensas lluvias que ya se perciben en puntos críticos como el segundo anillo y la avenida Tres Pasos al Frente.

En zonas emblemáticas como el Parque Urbano, decenas de personas que salieron a disfrutar de la jornada calurosa junto a sus familias terminaron resguardándose bajo los techos de las entradas a la espera de transporte.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, las precipitaciones se mantendrán de forma continua en toda la ciudad hasta aproximadamente las seis de la tarde.

El temporal ya genera anegamientos y complicaciones operativas en el tránsito de los diversos distritos de la capital.

Ante esta situación, se insta a toda la población a tomar las previsiones necesarias si planea realizar actividades en la vía pública durante el resto del fin de semana.