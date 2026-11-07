Red Uno transmitirá la visita del Papa León XIV a Uruguay por sus plataformas digitales

La audiencia boliviana podrá seguir este sábado la vigilia de oración que encabezará el papa León XIV desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La transmisión en vivo estará disponible desde las 15:00 a través del sitio web reduno.com.bo y las plataformas digitales de Red Uno, como YouTube, Facebook y TikTok.

Según la agenda difundida, el pontífice llegará a Paysandú a las 16:45. Luego, a las 17:45, se trasladará desde Casavalle hasta la Universidad Católica del Uruguay (UCU), donde a las 18:00 sostendrá un encuentro con el mundo de la educación.

A las 18:40 está prevista su despedida de la UCU y el descubrimiento de una placa. Cinco minutos después, comenzará el traslado hacia el Estadio Centenario, con un recorrido en papamóvil.

La vigilia de oración está programada para las 19:00 en el Estadio Centenario, uno de los actos centrales de su agenda pastoral en Uruguay.

El pontífice llegó a Montevideo como parte de su sexto viaje apostólico internacional por Sudamérica, una gira que también contempla visitas a Argentina y Perú y se extenderá hasta el 17 de noviembre.

La visita a Uruguay tiene un significado histórico: León XIV es el segundo papa que llega a ese país, después de las visitas de san Juan Pablo II en 1987 y 1988. Durante la mañana de este sábado, miles de fieles se congregaron en el Parque París Londres de Paysandú para participar de la misa multitudinaria que presidió el Santo Padre.

Tras las actividades en Uruguay, el Papa continuará su recorrido por Argentina y Perú.