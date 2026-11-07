Cochabamba: maestros cumplen cinco días de huelga de hambre y ratifican paro nacional de 48 horas

Hoy es el quinto día de huelga de hambre del Magisterio Urbano, el sector rechaza la descentralización de los institutos tecnológicos. Desde Cochabamba, la medida de presión está instalada en las puertas del Instituto Álvarez Plata de Cochabamba.

Preliminarmente, se conocía de un probable acercamiento este fin de semana con autoridades nacionales; sin embargo, no se ha formalizado ninguna mesa de diálogo.

Escalada y ratificación de medidas

Tras una multitudinaria marcha y reuniones dirigenciales en su sede federativa, el Magisterio Urbano de Bolivia ratificó el paro nacional movilizado de 48 horas para este lunes 9 y martes 10 de noviembre. Debido a esta determinación, las actividades escolares en las unidades educativas que acaten la medida se verán interrumpidas en ambas jornadas.

El detonante de las protestas es el proyecto gubernamental que plantea transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones departamentales. Los educadores sostienen que mantendrán las medidas de fuerza mientras el Ejecutivo no atienda sus demandas y garantice el cumplimiento de compromisos anteriores.

Postura y advertencia gubernamental

Ante el anuncio, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, cuestionó la medida de presión y advirtió que se aplicará la normativa vigente bajo el principio de día no trabajado, día no pagado. La autoridad remarcó que una eventual suspensión de actividades perjudicaría a cerca de 2,2 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

"No podemos permitir que se perjudique el derecho a la educación de miles de escolares por intereses particulares", afirmó Sanjinés al ratificar que los controles de asistencia se desplegarán en todo el país.

La autoridad exhortó a la dirigencia a reconsiderar sus acciones para no suspender el avance curricular en la recta final del año escolar.