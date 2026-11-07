Científicos reavivan aterradora profecía de Baba Vanga: seis países corren peligro

El glaciar Thwaites, conocido como el “glaciar del fin del mundo” y ubicado en la Antártida, vuelve a generar preocupación en la comunidad científica por su acelerado derretimiento y el riesgo que representa para el aumento del nivel del mar.

La situación también reavivó la difusión de una supuesta profecía de Baba Vanga sobre el incremento de los desastres naturales a partir de 2026.

El geofísico marino Robert Larter, del British Antarctic Survey, señaló que es muy probable que una importante plataforma de hielo vinculada al glaciar se fragmente durante este año, lo que incrementa la preocupación por sus posibles consecuencias.

Entre los países y territorios que podrían verse afectados por el aumento del nivel del mar se encuentran:

Bangladesh. Islas Malvinas. Reino Unido. Países Bajos. Tuvalu. Estados Unidos.

La predicción atribuida a Baba Vanga señala que durante 2026 se registrarían terremotos de gran magnitud, erupciones volcánicas violentas y fenómenos meteorológicos extremos que afectarían entre el 7% y el 8% de la superficie terrestre.

Larter advirtió que incluso un incremento de uno o dos metros podría agravar considerablemente las inundaciones costeras.