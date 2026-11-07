Un enorme y brillante bólido atravesó el firmamento nocturno sobre la ciudad de Pekín, iluminando por completo el paisaje urbano de la capital china durante la noche de ayer.

El inusual acontecimiento astronómico captó de inmediato la atención del público internacional debido a la intensidad de su destello a través de la atmósfera.

El paso del cuerpo celeste generó gran expectación tanto en la región asiática como en diversas partes del mundo, donde las imágenes del trayecto luminoso comenzaron a difundirse rápidamente.

Eventos de esta magnitud continúan siendo objeto de permanente monitoreo y análisis por parte de la comunidad científica para determinar su origen exacto.