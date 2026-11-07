¿Realmente necesitas una mochila de emergencia? Esto es lo que se sabe

Conoce los motivos reales de los llamados internacionales de prevención y los insumos básicos aconsejados por expertos.
06/11/2026 20:46
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La reciente proliferación de recomendaciones internacionales para guardar provisiones de 72 horas despertó sospechas de una crisis global. Sin embargo, los llamados responden a contingencias locales diversas:
Organización y contenido esencial del equipo básico
Frente a estas dudas, diversas autoridades recomiendan preparar suministros suficientes para las primeras 72 horas y colocar la mochila en un sitio visible, accesible y cercano a la ruta de evacuación. Para armarla de forma efectiva, se sugiere dividir los insumos clave en las siguientes categorías:
Adaptación de insumos según los riesgos locales
Autoridades recomiendan comenzar con lo que ya tienes, completarla gradualmente y revisar cada seis meses las fechas de caducidad de alimentos, medicamentos y baterías. Además, los insumos deben ajustarse al entorno geográfico específico:
Para maximizar la utilidad de la mochila, autoridades recomiendan revisar las condiciones del inmueble, ubicar rutas de evacuación y preguntar a las autoridades municipales qué riesgos existen en la comunidad. Una preparación planificada garantiza que las familias bolivianas afronten cualquier contingencia climática o corte de servicios con calma y eficacia.
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