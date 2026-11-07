¿Realmente necesitas una mochila de emergencia? Esto es lo que se sabe

La reciente proliferación de recomendaciones internacionales para guardar provisiones de 72 horas despertó sospechas de una crisis global. Sin embargo, los llamados responden a contingencias locales diversas:

Unión Europea: Preparación estratégica ante ciberataques, sabotajes y crisis energéticas.

Preparación estratégica ante ciberataques, sabotajes y crisis energéticas. Europa del Norte y del Este (Suecia, Noruega, Alemania, Polonia, Reino Unido): Resguardo frente al conflicto entre Rusia y Ucrania e interrupciones de servicios.

Resguardo frente al conflicto entre Rusia y Ucrania e interrupciones de servicios. Japón: Prevención ante desastres naturales y fallas súbitas de energía.

Prevención ante desastres naturales y fallas súbitas de energía. Bolivia: Respuestas preventivas ante el calor extremo, lluvias intensas, vientos fuertes o inundaciones.

Organización y contenido esencial del equipo básico

Frente a estas dudas, diversas autoridades recomiendan preparar suministros suficientes para las primeras 72 horas y colocar la mochila en un sitio visible, accesible y cercano a la ruta de evacuación. Para armarla de forma efectiva, se sugiere dividir los insumos clave en las siguientes categorías:

Agua y comida: Agua embotellada y alimentos no perecederos de fácil apertura.

Agua embotellada y alimentos no perecederos de fácil apertura. Comunicación e iluminación: Radio de pilas, directorio de emergencia, linterna, baterías de repuesto, papel y pluma.

Radio de pilas, directorio de emergencia, linterna, baterías de repuesto, papel y pluma. Salud y auxilio: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos personales con receta, silbato y encendedor.

Botiquín de primeros auxilios, medicamentos personales con receta, silbato y encendedor. Protección y acceso: Ropa abrigadora, impermeable, mantas, calzado resistente, efectivo y duplicado de llaves.

Ropa abrigadora, impermeable, mantas, calzado resistente, efectivo y duplicado de llaves. Documentación e identificación: Documentos importantes e identificaciones en bolsa hermética o USB, junto a fotografías familiares recientes.

Adaptación de insumos según los riesgos locales

Autoridades recomiendan comenzar con lo que ya tienes, completarla gradualmente y revisar cada seis meses las fechas de caducidad de alimentos, medicamentos y baterías. Además, los insumos deben ajustarse al entorno geográfico específico:

Zonas de lluvias e inundaciones: Integrar bolsas herméticas, impermeables y ropa seca.

Integrar bolsas herméticas, impermeables y ropa seca. Regiones de temperaturas bajas: Sumar cobijas térmicas, guantes y gorros abrigadores.

Sumar cobijas térmicas, guantes y gorros abrigadores. Áreas con riesgo sísmico: Incluir calzado resistente, guantes de trabajo, silbato y cubrebocas.

Incluir calzado resistente, guantes de trabajo, silbato y cubrebocas. Sectores con caída de ceniza volcánica: Añadir goggles, mascarillas de alta eficiencia y contenedores de agua.

Añadir goggles, mascarillas de alta eficiencia y contenedores de agua. Comunidades rurales o aisladas: Contar con mapas impresos, radios a pila y mayor reserva hídrica.

Contar con mapas impresos, radios a pila y mayor reserva hídrica. Zonas con cortes eléctricos frecuentes: Incluir lámparas recargables y baterías portátiles.

Para maximizar la utilidad de la mochila, autoridades recomiendan revisar las condiciones del inmueble, ubicar rutas de evacuación y preguntar a las autoridades municipales qué riesgos existen en la comunidad. Una preparación planificada garantiza que las familias bolivianas afronten cualquier contingencia climática o corte de servicios con calma y eficacia.