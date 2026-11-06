¿Cuándo comprar vuelos para fin de año? Google Flights da una pista

Si tienes previsto viajar en diciembre o enero, este es un buen momento para comenzar a comparar precios. Aunque no existe un día específico que garantice encontrar los pasajes más baratos, los datos muestran que reservar con anticipación y tener flexibilidad en las fechas puede ayudar a reducir los gastos.

Según datos de Google Flights, los tiquetes para Navidad suelen alcanzar sus precios más bajos, en promedio, 56 días antes del viaje. Esto sitúa la ventana más conveniente de compra entre finales de octubre y mediados de noviembre.

Por su parte, Skyscanner recomienda reservar con tres o cuatro meses de anticipación para viajar entre el 20 de diciembre y el 5 de enero. Assist Card, en una guía para Colombia, señala que para vuelos nacionales conviene buscar entre 30 y 45 días antes, mientras que para viajes internacionales recomienda entre dos y cuatro meses. Para fechas especiales, aconseja ampliar ese margen a cuatro o seis meses.

¿Qué días conviene comprar y viajar?

El Expedia Air Hacks Report 2026 señala que comprar los pasajes un viernes resulta, en promedio, un 3% más barato que hacerlo un domingo. Sin embargo, esto no significa que ese día garantice la tarifa más baja.

También se recomienda considerar vuelos entre semana, especialmente martes y miércoles, que suelen tener precios más económicos que los viajes durante el fin de semana.

La clave es comparar diferentes combinaciones de fechas, horarios y rutas. Si aparece una tarifa que se ajusta al presupuesto y al itinerario, no necesariamente conviene esperar hasta otro día para intentar conseguir un precio menor.

¿Cómo usar Google Flights ?

Google Flights permite buscar, comparar y hacer seguimiento a los precios de los pasajes. Para utilizar esta herramienta, se deben seguir estos pasos:

Accede a la plataforma Google Flights desde un navegador web, ya sea en una computadora o un celular. Seleccionar entre ida y vuelta, solo ida o varias ciudades. Elige la cantidad de adultos, niños o bebés, además del tipo de asiento. Escribe la ciudad o el aeropuerto de salida y el lugar al que se desea viajar. Marca los días de salida y regreso. Si existe flexibilidad, se puede revisar el gráfico de precios y la cuadrícula para identificar fechas más económicas. Ajusta las opciones según las escalas, aerolíneas, equipaje y precio máximo. Elegir el vuelo que más convenga. La plataforma mostrará sus detalles y redirigirá al sitio de la aerolínea o agencia asociada para completar la compra.

Además, se pueden activar las alertas de precios para recibir notificaciones cuando las tarifas bajen.